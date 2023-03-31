Погиб один человек при столкновении двух грузовиков в Шиловском районе

При столкновении двух грузовиков на трассе М5 в Рязанской области районе погиб мужчина.
В полдень 31 марта в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает управление рязанского ГИБДД.
По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» между селом Сасыкино и деревней Ибредь грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 72-летний водитель, врезался грузовик DAF.
В результате дорожного происшествия водитель Scania погиб.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
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