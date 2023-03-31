Погиб один человек при столкновении двух грузовиков в Шиловском районе

При столкновении двух грузовиков на трассе М5 в Рязанской области районе погиб мужчина.

В полдень 31 марта в Шиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает управление рязанского ГИБДД.

По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» между селом Сасыкино и деревней Ибредь грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 72-летний водитель, врезался грузовик DAF.

В результате дорожного происшествия водитель Scania погиб.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!