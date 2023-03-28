Вице-губернатор Греков любил шутить, что заммэра Рязани Пашкевич попал к нему через постель

Бывший вице-губернатор Игорь Греков (сверху) и бывший заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич.

Бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин рассказал в суде о взаимоотношениях вице-губернатора Игоря Грекова и заместителя главы администрации Сергея Пашкевича.

По словам Зайкина, конфликтов между Пашкевичем и Грековым быть не могло, так как и Пашкевич, и Виталий Игнатенко (экс-руководитель аппарата правительства Рязанской области – Ред.) работали у Грекова водителями.

«То есть, они были у него в подчинении. Они привезли-отвезли и еще что-нибудь сделали по поручениям. Греков даже шутить любил, что Пашкевич попал к нему через постель… Жена Грекова была федеральной судьей, а Зоя – жена Сергея была у нее помощницей. Таким образом жена Зоя познакомила Пашкевича с Грековым. Вот на этой теме Греков и любил шутить», - цитирует показания Зайкина в суде «ВидСбоку».

На протяжении четырех лет фигуранты громкого уголовного дела МП «Детское питание» не упоминали в своих показаниях вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, хотя следствие неоднократно их к этому призывало. Показания на вице-губернатора давал только директор муниципального предприятия Александр Дворецкий (его осудили на 4 года в 2020 году – Ред.) В настоящее время, по их словам, им бояться нечего – и Греков, и его друг - бывший начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев уже не при власти (читать подробнее).

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