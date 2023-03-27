Доску Почета Рязанской области ждет серьезный ремонт.

Ежегодная замена тяжелых стеклопакетов с фотографиями, работа снегоуборочной техники и погодные условия привели к необходимости проведения ремонтных работ Доски Почета Рязанской области. Об этом КП-Рязань сообщили в Доме общественных организаций. Именно на балансе этого учреждения находится Доска Почета.

«В настоящее время заключен контракт на проведение ремонтных работ Доски Почета Рязанской области. Ремонт предусматривает принципиально иной способ крепления фотоизображений, а также частичную замену плитки. По окончании ремонта заменят фотоизображений тружеников и лучших предприятий региона по итогам 2022 года», - говорится в сообщении.

Часть плит на Доске Почета Рязанской области отвалились.

Один из рязанцев прислал КП-Рязань фотографии с площади Победы, указав, что Доска Почета Рязанской области начинает разрушаться. С заднего фасада на землю рухнули уже около тридцати облицовочных плит. Ни бригады рабочих, ни ограждающих лент на месте не было.

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