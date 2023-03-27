Разрушается Доска Почета Рязанской области на площади Победы

Доска Почета Рязанской области, расположенная на площади Победы, начинает разрушаться. С заднего фасада на землю рухнули уже около тридцати облицовочных плит. Фотографии КП-Рязань прислал очевидец.

С Доски Почета Рязанской области рухнули около тридцати облицовочных плит.

Доску Почета торжественно открыли в Рязани 1 ноября 2013 года. Каждый год Доску обновляют новыми передовиками – это 48 героев и 12 предприятий.

Отметим, многие фото героев на Доске Почета висят уже третий год.

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