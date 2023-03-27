За мужество и отвагу наградили депутата Глазунова медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»

Депутат Андрей Глазунов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Депутата Рязанской областной Думы Андрея Глазунова наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручил Глазунову губернатор Рязанской области Павел Малков после отчета перед законодательным собранием о проделанной работе за 2022 год.

Отмечается, что Андрей Глазунов получил награду «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

В конце января депутат окончательно вернулся из зоны СВО, где он несколько месяцев служил по контракту, в Рязань (читать подробнее).

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