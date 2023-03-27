В Дягилеве, где затопило подвалы частных домов, продолжают откачивать воду

В рязанском поселке Дягилевo затопило подвалы частных домов. Фото: администрация Рязани.

На улице Яблоневой в деревне Дягилево рязанские службы продолжают откачивать воду «во взаимодействии с местными жителями». Об этом сообщила администрация Рязани.

По информации чиновников, предварительная причина подтопления - засыпанный щебенкой водоотводной ров под парковку, а также талые воды.

«На участке работает дежурная группа ГОЧС, а также представители администрации города», - говорится в сообщении.

26 марта жители Дягилева пожаловались в социальных сетях на подтопление из-за весеннего половодья. Люди прикрепляют к посту фотографии подтопленных улиц, а также затопленных подвалов частных домов (читать подробнее).

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