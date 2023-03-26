В Рязани затопило подвалы частных домов в Дягилеве

В Рязани затопило подвалы частных домов в Дягилево. Фото "Дягилево ВКонтакте"

В воскресенье, 26 марта, жители района Дягилево в Рязани пожаловались на подтопление из-за весеннего половодья. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

Местные жители прилагают к посту фотографии подтопленных улиц, а также воды в подвалах жилых домов.

- Что это? Венеция или улица Яблоневая? Как детям ходить в школу? – написал автор поста.

Местные жители жалуются, что невозможно передвигаться по улицам, а также, что «практически все подвалы частных домов затоплены». Рязанцы попросили городские власти принять меры.

Позже администрация города сообщила, что начала откачку воды из подвалов жилых домов в Дягилеве.