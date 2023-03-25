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НовостиОбщество25 марта 2023 14:45

Минтранс РФ интересуется мнением рязанцев о городском общественном транспорте

Рязанцы могут высказаться о работе общественного транспорта на портале Минтранса РФ
Источник:kp.ru
Минтранс РФ интересуется мнением рязанцев о городском общественном транспорте.

Минтранс РФ интересуется мнением рязанцев о городском общественном транспорте.

Фото: Павел КЛОКОВ

Минтранс России проводит социологический опрос среди рязанцев, чтобы определить, насколько жители региона удовлетворены качеством транспортного обслуживания. Опрос продлится до 29 марта на сайте проекта «Безопасные и качественные дороги».

Необходимо ответить на 29 вопросов, среди которых вопросы о чистоте салонов автобусов и троллейбусов, время первого и последнего рейсов, пунктуальность общественного транспорта, скорость транспорта и другие.

Предлагается четыре варианта ответа:

- совсем НЕ удовлетворен;

- скорее НЕ удовлетворен;

- скорее удовлетворен;

- совсем удовлетворен.

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