Мэрия сказала, куда можно жаловаться на грязные салоны автобусов и троллейбусов в Рязани. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Рязани опубликовала номер телефона, позвонив на который рязанцы могут пожаловаться на грязные салоны в общественном транспорте. Вопрос чистоты автобусов и троллейбусов затронула рязанка Елена Яранцева на странице мэрии в соцсети:

«Когда уже будут мыть салоны в общественном транспорте? Недаром прозвали скотовозками».

В мэрии через сутки ответили, что все автобусы и троллейбусы МУП «УРТ» перед выходом на линию моют – не только кузов, но и салон. А недовольные пассажиры могут пожаловаться в управление транспорта по телефону (4912) 29-78-07, указав госзнак автобуса или бортовой номер троллейбуса.

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