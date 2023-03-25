Ока подтопила 28 приусадебных участков Борках на окраине Рязани

В поселке Борки в Рязани подтоплено 28 приусадебных участков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 25 марта под водой оказались 28 приусадебных участков в поселке Борки, расположенном на окраине Рязани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина подтопления – очередной подъем уровня воды в реке Ока.

По данным ведомства, жизнеобеспечение населения не нарушено.

В Рязанской области создали интерактивную карту подтоплений, на которой отмечены затронутые весенним половодьем мосты и территории. Например, синим цветом обозначены подтопленные мосты, у которых есть объездной путь (читать подробнее).

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