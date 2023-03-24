В Рязанской области появилась интерактивная карта подтоплений

В Рязанской области создали интерактивную карту подтоплений, на которой отмечены затронутые весенним половодьем мосты и территории. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

Карта создана совместно с МЧС. Синим цветом на ней обозначены подтопленные мосты, у которых есть объездной путь. А красным выделены мосты без возможности объезда. Оранжевым на карте обозначены подтопленные территории.

Ситуация с подтоплением в половодье стремительно меняется, и данные на карте ежедневно обновляют.