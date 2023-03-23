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НовостиОбщество23 марта 2023 5:39

Губернатор Малков встретился с сотрудниками Росгвардии, вернувшимися из зоны СВО

Рязанский губернатор Малков встретился с бойцами, вернувшимися с СВО
Источник:kp.ru
Павел Малков провел встречу с бойцами Росгвардии из зоны СВО.

Павел Малков провел встречу с бойцами Росгвардии из зоны СВО.

22 марта губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками специальной военной операции (СВО) и их родственниками. Речь идет о сотрудниках Росгвардии, которые накануне в полном составе вернулись с территорий проведения СВО.

Губернатор поблагодарил росгвардейцев за проявленное мужество и стойкость, а родственников – за терпение и поддержку.

Бойцы в свою очередь рассказали Малкову, как прошла очередная командировка.

Кроме беседы с участниками СВО губернатор посетил центр лицензионно-разрешительной работы.