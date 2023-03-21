Из зоны СВО встретили сводный отряд бойцов Росгвардии, вернувшихся в Рязань

В Рязани торжественно встретили росгвардейцев, вернувшихся с СВО.

В Рязани встретили сотрудников спецподразделений управления Росгвардии, вернувшихся домой с территории, где проводится специальная военная операция (СВО).

В Рязанскую область прибыли росгвардейцы-участники СВО.

По дороге на базу автомобильную колонну встречали и приветствовали местные жители, большинство из которых родные, близкие и сослуживцы росгвардейцев.

Рязанцы встретили росгвардейцев, вернувшихся из зоны СВО.

Сотрудникам СОБР и ОМОН вручили медали, памятные подарки и благодарственные грамоты. Как уточнили чиновники пресс-службы областного правительства, «за высокие результаты в служебной деятельности».

Рязанские чиновники сообщили о возвращении из зоны СВО отряда Росгвардии.

«После заслуженного отдыха сотрудники Росгвардии продолжат выполнение служебно-боевых задач», - говорится в сообщении.

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