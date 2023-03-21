Ровно 666 раз женщины Рязани и области сделали аборты в 2022 году

Минздрав: В прошлом году рязанки 666 раз прервали беременность.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ровно 666 абортов сделали врачи в Рязани и области по желанию женщин в 2022 году. Из них медикаментозным способом – 160 абортов. Такие цифры приводит Медиарязань.
Для сравнения, в 2020 году врачи сделали 807 абортов, в 2021 году – 682.
В районах Рязанской области по количеству абортов лидирует Шиловский межрайонный медицинский центр – 42, а также Скопинский ММЦ – 25 и Касимовский – 20.
20 марта вышел приказ о медосмотре рязанцев 1996-2005 годов рождения для военной службы (читать подробнее).
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