Ровно 666 раз женщины Рязани и области сделали аборты в 2022 году

Минздрав: В прошлом году рязанки 666 раз прервали беременность. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно 666 абортов сделали врачи в Рязани и области по желанию женщин в 2022 году. Из них медикаментозным способом – 160 абортов. Такие цифры приводит Медиарязань.

Для сравнения, в 2020 году врачи сделали 807 абортов, в 2021 году – 682.

В районах Рязанской области по количеству абортов лидирует Шиловский межрайонный медицинский центр – 42, а также Скопинский ММЦ – 25 и Касимовский – 20.

20 марта вышел приказ о медосмотре рязанцев 1996-2005 годов рождения для военной службы (читать подробнее).

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