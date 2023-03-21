Ошибки изучить, документы предоставить. Вышел приказ о медосмотре рязанцев 1996-2005 годов рождения для военной службы

20 марта 2023 года вышел приказ о медосмотре рязанцев 1996-2005 годов рождения для военной службы.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Главным врачам медицинских учреждений Рязани и Рязанской области необходимо предоставить в военкоматы списки юношей 1996-2005 годов рождения, состоящих на диспансерном учете и переболевших в течение 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения, подписанном главой ведомства Александром Пшенниковым.
Врачам необходимо предоставить следующие документы:
- амбулаторные карты;
- выписки из историй болезни;
- протоколы специальных методов исследования;
- другие документы, характеризующие состояние здоровья призывников, по запросам военкоматов. Сделать это необходимо в двухнедельный срок.
«Организовать по итогам весеннего призыва лечебно-оздоровительные работы с юношами, направленными в медицинские учреждения как временно негодные к военной службе по состоянию здоровья», - говорится в приказе.
Кроме того, главным врачам необходимо будет изучить и проанализировать ошибки, допущенных врачами-специалистами призывных комиссий в районах Рязанской области.
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