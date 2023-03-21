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НовостиОбщество21 марта 2023 12:55

Полиция хочет следить за интернет-публикациями рязанцев с помощью системы СЕУС

Денег на этот инструмент во время доклада в Рязоблдуме попросил глава УМВД Владимир Алай
Источник:kp.ru
Глава рязанского УВД попросил денег на программу для мониторинга интернет-публикаций рязанцев на предмет экстремизма.

Глава рязанского УВД попросил денег на программу для мониторинга интернет-публикаций рязанцев на предмет экстремизма.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рязанская полиция желает обзавестись поисковой системой СЕУС. Об этом заявил начальник регионального УМВД Владимир Алай во время доклада в Рязоблдуме.

Разработчик пишет, что СЕУС - это компьютерная программа, которая «позволяет осуществлять полнотекстовый поиск, мониторинг, и анализ информации из открытого пространства социальных сетей». Алай уточнил, что полиция будет использовать ее для поиска так называемых экстремистских материалов.

«Cчитаю, что целесообразно вооружить подобной системой компетентные службы Управления, для чего настоятельно прошу присутствующих на совещании представителей органов власти и управления области изыскать возможность и оказать финансовую помощь», - прозвучало в докладе Алая, опубликованном на официальном сайте УВД.

Алай назвал в докладе ориентировочную стоимость (400 тыс.руб./год) и заверил, что «затраты окупятся с лихвой».

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