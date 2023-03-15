Начальник УМВД генерал Алай заявил о нехватке полицейских в Рязанской области

Рязанская полиция испытывает нехватку личного состава ППС.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно о нехватке полицейских в Рязанской области. Речь идет о личном составе ППС (патрульно-постовая служба). В кадровом дефиците признался начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай 15 марта во время выступления на заседании Рязанской областной Думы.
В качестве причин недокомплекта генерал назвал регулярные командировки личного состава на Северный Кавказ, а в перспективе еще и на новые территории Российской Федерации.
По словам Владимира Алая, к охране общественного порядка в Рязани и области необходимо привлекать дружинников и казаков, но для этого нужно поднять вопрос о повышении материального вознаграждения, льготах и других мерах поддержки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!