Начальник УМВД генерал Алай заявил о нехватке полицейских в Рязанской области

Рязанская полиция испытывает нехватку личного состава ППС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о нехватке полицейских в Рязанской области. Речь идет о личном составе ППС (патрульно-постовая служба). В кадровом дефиците признался начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай 15 марта во время выступления на заседании Рязанской областной Думы.

В качестве причин недокомплекта генерал назвал регулярные командировки личного состава на Северный Кавказ, а в перспективе еще и на новые территории Российской Федерации.

По словам Владимира Алая, к охране общественного порядка в Рязани и области необходимо привлекать дружинников и казаков, но для этого нужно поднять вопрос о повышении материального вознаграждения, льготах и других мерах поддержки.

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