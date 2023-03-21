Умер лучший тренер России по русским шашкам Григорий Сорока

Умер рязанский тренер по шашкам Григорий Сорока.
19 марта скончался Григорий Николаевич Сорока, скопинский тренер по шашкам. Печальную весть принесло министрество физкультуры и спорта Рязанской области.
Григорий Николаевич воспитал множество учеников, и до последнего дня с удовольствием занимался с молодежью. Он был организатором и судьей муниципальных турниров по шашкам, участником соревнований различного уровня - от регионального до международного.
В 2013 году президент Международной ассоциации русских шашек (МАРШ) Роман Климашов вручил Григорию Сороке сертификат «Лучший тренер России по русским шашкам».
«Искренне скорбим о невосполнимой потере, выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Григория Николаевича», - говорится в некрологе.
23 марта Григорий Сорока должен был отмечать очередной день рождения.
20 марта скончался известный композитор, преподаватель отделения специального фортепиано Рязанского музыкального колледжа Виктор Алексеевич Платонов (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!