Не стало известного композитора Виктора Платонова – автора множества музыкальных произведений

Умер преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Виктор Платонов.

20 марта скончался член Союза композиторов России, преподаватель отделения специального фортепиано Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Виктор Алексеевич Платонов. Печальную весть принесло министерство культуры Рязанской области.

Виктор Платонов родился в 1960 году в Хабаровске. Там же окончил училище искусств, а спустя пять лет Новосибирскую консерваторию.

В Рязанском музыкальном колледже им. А. и Г. Пироговых Виктор Платонов работал с 1994 года, а с 2014 года являлся председателем предметно-цикловой комиссии «Фортепиано».

Виктор Платонов подготовил более 50 выпускников, большинство из которых успешно трудятся на музыкальном поприще в разных регионах России и за рубежом.

«Он вполне уверенно чувствует себя в роли композитора, исполнителя, художника и литератора. Различные творческие амплуа – грани единого творческого «я», взаимодополняют и обогащают друг друга», - писали о нем музыкальные специалисты.

«Виктор Алексеевич стал создателем педагогической системы обучения композиции творчески одаренных детей Рязанской области и вел класс импровизации и композиции, в котором по его авторской методике обучались студенты колледжа и учащиеся музыкальных школ города», - говорится в некрологе минкульта.

Неоднократно Виктор Платонов представлял Рязанскую область на международных и всероссийских фортепианных конкурсах, был членом жюри фестиваля Music without limits («Музыка без границ») в Литве. Он автор множества музыкальных произведений и сборников вокальных сочинений.

Виктор Алексеевич почти на шесть лет пережил свою любимую супругу Светлану Платонову, известного преподавателя музыкального училища им. Пироговых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!