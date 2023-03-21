Еще на 54 см повысился уровень воды в Оке за сутки.

ГУ МЧС рассказало рязанцам, как проходит весеннее половодье в Рязанской области на момент 12 часов дня 21 марта.

Сообщается, что за сутки в реке Оке уровень воды повысился на 54 сантиметра в Рязани. Еще вчера уровень был на 178 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста, а сегодня уже составляет 232 сантиметра.

По информации ведомства, подтоплены по-прежнему 13 низководных мостов, а также два участка дороги. Остаются отрезанными водой девять населенных пунктов.

В регионе организовали шесть лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено.