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НовостиОбщество20 марта 2023 13:12

Уровень воды в Оке вырос на 56 сантиметров в Рязани

По-прежнему остаются затопленными 13 низководных мостов
Источник:kp.ru
Уровень воды в реке Оке вырос на 56 сантиметров в Рязани.

Уровень воды в реке Оке вырос на 56 сантиметров в Рязани.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось свежей информацией о прохождении весеннего половодья.

По состоянию на 16:00 20 марта за сутки уровень воды в Оке в черте города повысился на 56 сантиметров и теперь составляет 178 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Три низководных моста освободились от воды 20 марта. За сутки подтоплений не зарегистрировали.

В зоне подтопления остаются 13 низководных мостов, а также один участок дороги в Михайловском районе. Девять населенных пунктов отрезаны водой.