Уровень воды в Оке вырос на 56 сантиметров в Рязани

Уровень воды в реке Оке вырос на 56 сантиметров в Рязани.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось свежей информацией о прохождении весеннего половодья.

По состоянию на 16:00 20 марта за сутки уровень воды в Оке в черте города повысился на 56 сантиметров и теперь составляет 178 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Три низководных моста освободились от воды 20 марта. За сутки подтоплений не зарегистрировали.

В зоне подтопления остаются 13 низководных мостов, а также один участок дороги в Михайловском районе. Девять населенных пунктов отрезаны водой.