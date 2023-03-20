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НовостиОбщество20 марта 2023 10:05

Три низководных моста в Рязанской области освободились от воды 20 марта

Уровень воды в реках Мостья и Хупта спал, и на свет вновь показались мосты
Источник:kp.ru
В Рязанской области от воды освободились три низководных моста.

В Рязанской области от воды освободились три низководных моста.

20 марта в Рязанской области от воды освободились три низководных моста. По ним сейчас открыт проезд автотранспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Уровень воды в некоторых речках спал, и от воды высвободились следующие переправы:

- через реку Мостья, который находится около Пустотино Кораблинского района;

- через Хупту, вблизи Норовки Александро-Невского района;

- через Хупту, рядом с Ряжском Ряжского района.

13 марта затопило 11 низководных мостов.