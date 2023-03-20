Три низководных моста в Рязанской области освободились от воды 20 марта

В Рязанской области от воды освободились три низководных моста.
20 марта в Рязанской области от воды освободились три низководных моста. По ним сейчас открыт проезд автотранспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Уровень воды в некоторых речках спал, и от воды высвободились следующие переправы:
- через реку Мостья, который находится около Пустотино Кораблинского района;
- через Хупту, вблизи Норовки Александро-Невского района;
- через Хупту, рядом с Ряжском Ряжского района.
13 марта затопило 11 низководных мостов.