Три низководных моста в Рязанской области освободились от воды 20 марта

В Рязанской области от воды освободились три низководных моста.

20 марта в Рязанской области от воды освободились три низководных моста. По ним сейчас открыт проезд автотранспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Уровень воды в некоторых речках спал, и от воды высвободились следующие переправы:

- через реку Мостья, который находится около Пустотино Кораблинского района;

- через Хупту, вблизи Норовки Александро-Невского района;

- через Хупту, рядом с Ряжском Ряжского района.

13 марта затопило 11 низководных мостов.