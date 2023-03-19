Под водой оказался еще один мост в Рязанской области

Подтоплен низководный мост через Истью в Спасском районе. Фото: МЧС

В Рязанской области подтопило еще один низководный мост. Под водой оказалась переправа через реку Истья вблизи деревень Острая Лука и Ерофеевская Слобода Спасского района.

«Уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров», - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС 19 марта.

Есть объездной путь к населенным пунктам протяженностью почти 6 километров, но преодолевается он только на технике с высокой проходимостью, так как это грунтовая дорога.

Накануне, 18 марта, в МЧС сообщали о 15 подтопленных низководных мостах. Среди них был один через Истью - в селе Огородниково (тоже Спасский район).