В совет при президенте по межнациональным отношениям вошла рязанка Лариса Пастухова

В совет при президенте по межнациональным отношениям вошла Лариса Пастухова, начинавшая политическую карьеру в Рязани. Фото: council.gov.ru

Лариса Пастухова, начинавшая политическую карьеру в Рязани, вошла в Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Указ главы государства опубликован 17 марта.

В документе Пастухову представили как председателя АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна».

С 2008 по 2013 год Пастухова была депутатом Рязанской городской Думы, где возглавляла комиссию по молодежной политике. Полномочия сложила досрочно «в связи с переходом на работу в Москву». Наиболее широко упоминается в информационном пространстве в связи с конкурсом «Моя страна - Моя Россия», руководителем которого является.

Пастухова была проректором Российского государственного гуманитарного университета. В октябре 2022 года назначена президентом благотворительного фонда «Система», и тогда о ней написали: доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования.

Ранее, до назначения экс-губернатора Николая Любимова сенатором, СМИ назвали Пастухову возможным кандидатом в Совет Федерации от Рязанской области.