Вместо Любимова кресло сенатора от Рязанской области займет Лариса Пастухова. Фото: Совет Федерации РФ.
Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет занимать кресло сенатора от региона. Об этом «Новой» стало известно из собственных источников. Любимов остается вице-президентом университета «Синергия», куда его назначили вскоре после ухода с поста губернатора.
Вместо Любимова в кресло сенатора прочат бывшего депутата Рязанской городской Думы 39-летнюю Ларису Пастухову, ныне – проректор по проектной деятельности Московского государственного индустриального университета.
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