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НовостиОбщество19 марта 2023 8:09

Больше трех месяцев без жизненно необходимых лекарств. Бастрыкин назначил проверку в Рязанской области

Ситуацию рязанских инвалидов, оставшихся без важных лекарств, проверит СК
Источник:kp.ru
СК по поручению Бастрыкина проверит ситуацию рязанских инвалидов, оставшихся без жизненно необходимых лекарств.

СК по поручению Бастрыкина проверит ситуацию рязанских инвалидов, оставшихся без жизненно необходимых лекарств.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК России отреагировал на публикации о ситуации двух женщин-инвалидов в Рязанской области, оставшихся без жизненно необходимых лекарств. Сообщается, что им не удавалось получить важные препараты на протяжении более трех месяцев.

Известно, что женщины - мама и дочь - проживают в поселке Тума. Ранее прокуратура Клепиковского районе внесла представление ГАУ РО «Рязань-Фармация» с целью восстановить права граждан на льготное лекарственное обеспечение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку руководителю регионального следственного управления Владимиру Никешкину.