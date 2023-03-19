Больше трех месяцев без жизненно необходимых лекарств. Бастрыкин назначил проверку в Рязанской области

СК по поручению Бастрыкина проверит ситуацию рязанских инвалидов, оставшихся без жизненно необходимых лекарств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК России отреагировал на публикации о ситуации двух женщин-инвалидов в Рязанской области, оставшихся без жизненно необходимых лекарств. Сообщается, что им не удавалось получить важные препараты на протяжении более трех месяцев.

Известно, что женщины - мама и дочь - проживают в поселке Тума. Ранее прокуратура Клепиковского районе внесла представление ГАУ РО «Рязань-Фармация» с целью восстановить права граждан на льготное лекарственное обеспечение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку руководителю регионального следственного управления Владимиру Никешкину.