Рязанской семье больше трех месяцев отказываются выдавать жизненно важные лекарства

Рязанская семья больше трех месяцев не может получить жизненно важные лекарства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязанской семье больше трех месяцев не выдавали жизненно важные лекарства на льготной основе. О нарушениях сообщила прокуратура Рязанской области.

Проверка установила, что жительница поселка Тума и ее мама, состоящая на учете в Клепиковской районной больнице в связи с инвалидностью, не могут более трех месяцев получить льготные лекарства, относящиеся к категории жизненно важных.

При обращении в аптеку по адресу: поселок Тума, улица Ленина, 62, имея на руках рецепты, препараты женщинам не выдали. Кроме того, женщинам отказали в получении лекарств в связи с тем, что их нет на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация», и они не поступали в аптечный пункт.

Известно, что государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязань-Фармация» имеет действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Рязанской области осуществляет министерство здравоохранения Рязанской области.

Для устранения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесли представление, которое находится на рассмотрении.

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