Вторая волна. Испорченная зимним паводком пристань на Оке в рязанском Лесопарке начала уходить под воду

Река Ока начала затапливать пристань в рязанском Лесопарке. Фото: Татьяна КАРТЫШКОВА / Рязанский Формат.

Река Ока в черте Рязани, похоже, решила снова затопить и без того испорченную зимним паводком пристань в рязанском Лесопарке. Причал, почти ушедший под воду, в субботу, 18 марта, сфотографировали горожане и разместили в группе «Рязанский Формат».

- За дзен на берегу Оки придется побороться – найти обходные пути по сугробам или принести с собой высокие резиновые сапоги, - прокомментировала фото их автор.

На снимке видно, что спуститься вниз непосредственно к реке уже сложно – речная вода постепенно затапливает площадку причала, а тающий снег образовал внушительную лужу у основания лестницы. В связи с этим рязанка порекомендовала приезжать любоваться Окой в утренние часы, когда на улице еще минусовая температура.

Между тем, по информации Рязанского филиала Росгидромета, уровень воды в Оке у города Рязани за сутки поднялся на 25 сантиметров и составляет 70 см выше нулевой отметки гидропоста.