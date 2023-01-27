В рязанском Лесопарке под глыбами льда продолжает разрушаться пристань на Оке

Пристань в Лесопарке рушится на глазах у рязанцев. Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Картышкова.

В рязанском Лесопарке из-за зимнего паводка продолжает рушиться пристань на Оке. Фотографии разрушения опубликованы в паблике «Рязанский формат» в соцсети «ВКонтакте» 27 января.

В прошлый раз жители запечатлели разломленную глыбой льда деревянную лестницу, сейчас же портится металлическая конструкция, которая уже серьезно прогнулась под весом льда.

«Продолжаем наблюдение за оттаиванием пристани. Повреждена не только деревянная часть перил, но и металлическая основа - погнулась под весом льда. По поручням не ходить...», - говорится в посте.