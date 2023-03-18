Поехал за добавкой. В Рязани пьяный 18-летний парень угнал машину и отправился в магазин

18-летний пьяный угонщик всего лишь хотел съездить в магазин за добавкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани пьяный 18-летний молодой человек угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем. Однако вместо покупок поездка закончилась уголовным делом, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Парень приехал в областной центр к родственникам, чтобы вместе с ними отпраздновать рождение ребенка. В ходе застолья алкоголь закончился, и молодой человек отправился за добавкой. У одного из домов на Ряжском шоссе он увидел припаркованную машину с работающим двигателем. В салоне никого не было, поэтому злоумышленник решил воспользоваться случаем. Он сел в автомобиль и поехал до ближайшего магазина.

Угонщик и не подозревал, что все это время за ним наблюдали знакомые владелицы машины, 24-летней женщины. Хозяйка завела легковушку и оставила прогреваться, отлучившись в дом буквально на минуту. Компания позвонила в полицию, сообщила об угоне и поехала вслед за парнем, одновременно передавая полицейским сведения о местонахождении автомобиля. Вскоре нетрезвого водителя остановили и задержали.

При проверке личности выяснилось, что молодой человек ранее уже был судим за кражу и уничтожение чужого имущества. Теперь в отношении него завели еще одно уголовное дело по части 1 статьи 166. Ему грозит до пяти лет колонии.