«Это было потрясающе!» Всполохи полярного сияния засняли над Кораблинским озером в Рязанской области

Под Рязанью засняли полярное сияние. Фото: скриншот видео Бориса Мархеля / Типичная Рязань.

В Рязанской области засняли не совсем обычное явление для марта и широты региона – полярное сияние. Видео поездки двух астрономов-любителей появилось в группе «Типичная Рязань».

Охотиться на полярное сияние фотографы отправились ночью 16 марта на Кораблинское озеро в Рязанском районе. Прогноз погоды изначально был неблагоприятным для съемок, но когда друзья пришли на место, облачность рассеялась. Чтобы выбрать наиболее удачный пейзаж с северным горизонтом, рязанцам пришлось пробираться по льду водоема. Но их усилия увенчались успехом.

- На тот момент северная часть неба почти была избавлена от облаков и мной был сделан первый тестовый снимок, на котором уже было видно сияние. Позже перед нами открылись всполохи полярного сияния, видимые невооруженным глазом. Это было потрясающе! – написал автор видео.

Северное сияние не раз наблюдали на широтах Рязанской области, но иногда подводила погода. В предыдущий раз астрономы-любители хотели заснять редкое явление 16 февраля, но когда они уже были на месте, небо затянуло темной пеленой облаков. В итоге люди довольствовались лишь обычными световыми столбами (читать подробнее).