Вместо северного сияния рязанцы довольствовались световыми столбами 16 февраля

Вместо северного сияния астрономы-любители увидели световые столбы. Фото: пользователь ВК Наталия Андриевская.

Вечером 16 февраля рязанцы засняли вместо полярного сияния световые столбы. Об этом сообщил паблик Rznastro | Астрономия | Рязань в соцсети ВКонтакте.

Астрономы-любители надеялись увидеть в небе над Рязанской областью северное сияние. Однако на месте перед любителями астрономии случилось страшное - небо затянулось черным одеялом, и стало ясно - никакого сияния не будет.

Тогда фотографы переставили свою технику на юг, и увидели нечто:

- Прямо на первом же снимке под созвездием Ориона была явная зеленая полоса со столбиками, которые так характерны для северных сияний, - обрадовались было они.

И опять-таки тучи подвели. Кадры любители решили пересмотреть потом.

Пересматривая снимки, фотолюбители обнаружили, что это явление - обычные световые столбы.

- Ведь световые столбики от северного сияния не могут быть абсолютно неподвижны на протяжении нескольких минут, а вот обычные световые столбы - вполне себе могут, - поясняет автор поста.