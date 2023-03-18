Пять мусоросортировочных комплексов и четыре полигона построят в Рязанской области

Строить мусоросортировочные комплексы и полигоны планируют по концессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2025 году в Рязанской области возведут пять мусоросортировочных комплексов и четыре полигона. Строить объекты хранения и переработки ТКО планируют по концессии, об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

- В целях дальнейшего развития системы обращения с ТКО Правительством Рязанской области принято решение о заключении концессионного соглашения, включающего в себя строительство 5 мусоросортировочных комплексов и 4 полигонов, - говорится в сообщении.

Помимо этого, уже действующие объекты переработки мусора в Рязанской области ожидает модернизация. Дополнительно построят участки компостирования и создания RDF-топлива. По мнению властей, данный комплекс мер позволит сократить отправку мусора на полигоны в два раза.

Где будут располагаться новые комплексы и полигоны, в министерстве не уточнили, хотя, по их словам, места уже определены. При выборе участков учитывался баланс накопления отходов и целесообразность логистики.