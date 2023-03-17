Рязанский депутат заявил, что УРТ потеряет больше 60 млн рублей из-за отказа от рекламы

Муниципальный транспорта потеряет больше 60 млн рублей из-за отказа от наружной рекламы. Идет дискуссия, стоит ли оно того.

МУП «УРТ» заработало 64,5 млн рублей в 2022 году за размещение наружной рекламы на общественном транспорте. В 2023 году предприятие этих денег не получит, так как ему запретили использовать технику как рекламоноситель. Об этом сообщил депутат Рязгордумы Алексей Захаров по итогам заседания комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

«Мы пытаемся привести общественный пассажирский транспорт к единому стилю», - заявила на заседании и.о. начальника управления транспорта администрации Рязани Ирина Черноусова.

Чиновница заявила, что решение принято «не только в администрации, но и на вышестоящем уровне». То есть велика вероятность, что это прямая директива сверху.

Об обклеивании рекламой и перекраске новых троллейбусов речи не идет, однако старые троллейбусы, по мнению Захарова, можно приводить в более опрятный вид за счет рекламодателей и извлекать дополнительный доход. Эти деньги, в частности, могут пойти на ремонт техники.

По информации депутата, один из «Адмиралов», купленных в 2022 году, уже простаивает из-за «слишком дорогой» замены стекла за 200 тыс. рублей.

«Отказываться от 60 млн рублей на рекламу УРТ может, а купить стекло за 200 тыс. - слишком дорого», - комментирует Захаров.

Также он критикует решение в контексте изношенной контактной сети и недавних инцидентов с ее обрывами и короткими замыканиями.

«Когда из нищеты вырвемся, тогда и о стиле подумаем», - высказался депутат.