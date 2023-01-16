Активисты сообщили, что УРТ запретили размещать наружную рекламу на транспорте

МУП «УРТ», по неофициальном данным, отныне запрещено размещать наружную рекламу на своих автобусах и троллейбусах. Об этом заявили активисты-транспортники из группы «stvchannel - Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Наружная реклама для предприятия с очень и очень ограниченными ресурсами была ощутимым финансовым подспорьем.

«По чьей инициативе и кто будет компенсировать УРТ потерянные ими доходы от рекламы - не уточняется. Учитывая, что "некоторые автобусы и троллейбусы на рекламе держатся и потому ещё не развалились", это еще и потеря части машин», - опасаются активисты.