Несколько лет колонии за буйный нрав. В Рязани осудили мужчину, головой ударившего полицейского в лицо

Октябрьский суд Рязани вынес приговор мужчине, головой ударившему в лицо инспектора ДПС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский суд Рязани вынес приговор мужчине, сильно ударившему полицейского. Агрессивного дебошира признали виновным по части 2 статьи 318 УК России – применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент между подсудимым и сотрудником полиции произошел в феврале 2022 года. В тот день инспектор ДПС задержал его за административное правонарушение и доставил в специальное помещение для содержания. Мужчина, который к тому времени уже был пьян, решил воспрепятствовать своему задержанию и головой ударил инспектора в лицо. В результате полицейский получил травму.

На суде зачинщик драки полностью признал вину и раскаялся. Однако от реального срока заключения это не уберегло – суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.