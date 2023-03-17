Уровень воды в Оке близ Рязани повысился еще на 24 сантиметра. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

За сутки уровень воды в Оке близ Рязани повысился еще на 24 сантиметра. Теперь он выше нулевой отметки гидрологического поста в областном центре на 45 сантиметров. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным ведомства, в Рязанской области остаются подтопленными 14 низководных мостов: четыре в Кораблинском районе, три в Сапожковском район, два в Путятинском районе, по одному в Адександро-Невском, Ряжском, Скопинском, Старожиловском и Спасском районах. Кроме того, в Сараевском район подтоплен участок дороги.

«Отрезаны водой 12 населенных пунктов», - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в 13:00 17 марта.

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