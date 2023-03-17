Стало известно, кто погиб при пожаре в частном доме в поселке Соколовка

Следователи установили, что при пожаре в рязанском поселке Соколовка погибли хозяин дома и его супруга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи установили личности двоих погибших при пожаре в жилом частном доме в поселке Соколовка, который произошел утром 17 марта. В результате ЧП огонь унес жизни 88-летнего мужчины и его 82-летней супруги, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

- 17 марта 2023 года при тушении пожара в жилом частном доме на улице Железнодорожной города Рязани обнаружены тела двух человек. Личности погибших установлены – это хозяин дома 1935 г.р. и его супруга 1941 г.р., – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшей трагедии Железнодорожный МСО начал доследственную проверку. В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, и решается вопрос о проведении пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз, которые и установят точную причину пожара и гибели людей. Предварительной же версией пока называется неосторожное обращение с огнем.