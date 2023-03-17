На Первомайском проспекте специалисты устраняют обрыв троллейбусной контактной сети

В Рязани на Первомайском проспекте произошел обрыв контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации утром 17 марта.

В мэрии пояснили, что обрыв случился из-за налипания мокрого снега. На данный момент бригада уже начала устранять проблему.

Сообщается, что из-за аварии встали троллейбусы маршрутов №1, №5, №10 и №16. Троллейбусы под номером 3 следуют через ОКБ имени Семашко.

- Устранение аварии планируется в течение часа, - говорится в сообщении ведомства.

На улице Ленина в Рязани засняли ночью горевшие троллейбусные провода.