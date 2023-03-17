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НовостиПроисшествия17 марта 2023 5:34

В Рязани засняли ночью горевшие троллейбусные провода

На улице Ленина произошло ЧП
Источник:kp.ru
Ночью в Рязани загорелись провода. Скриншот видео: https://t.me/rznlifetg.

Ночью в Рязани загорелись провода. Скриншот видео: https://t.me/rznlifetg.

В ночь на пятницу, 17 марта, в самом центре Рязани запечатлели ЧП с проводами. Видео появилось в Telegram-канале Rzn_life.

Инцидент произошел на улице Ленина. На кадрах ролика заметно, как случилось короткое замыкание: провода горят ярким пламенем, а также сыпятся искры во все стороны.

- Фейерверк проводов на Ленина, - прокомментировал видео очевидец.

По предположению КП-Рязань, возможной причиной могли стать выпавшие вчера ночью осадки в виде больших хлопьев снега.