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НовостиПроисшествия16 марта 2023 13:22

Появилось видео с пожара в Михайлове, где горел центр социального обслуживания населения

Возможной причиной пожара в здании 1912 года постройки является короткое замыкание
Источник:kp.ru
В сети появилось видео с пожара в Михайлове.

В сети появилось видео с пожара в Михайлове.

Собственный корреспондент КП-Рязань сделал фотографии и видео с места пожара в здании 1912 года постройки, расположенного в Михайлове.

По сообщению местных жителей, возгорание случилось около трех часов дня в актовом зале центра социального обслуживания населения (КЦСОН), который находится на втором этаже. На место происшествия выезжали две пожарные машины с Михайлова, а затем подтянулись и два пожарных автомобиля с поселка Октябрьский.

Как предположили сотрудники центра социального обслуживания населения, в актовом зале текла крыша, и в какой-то момент произошло короткое замыкание. Это и является возможной причиной пожара.

- Пожарные приехали быстро и оперативно ликвидировали огонь. У здания деревянные перекрытия, и если бы пожар разгорелся, ни к чему хорошему бы это не привело, - сообщает очевидец.