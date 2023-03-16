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НовостиПроисшествия16 марта 2023 12:38

В Михайлове горело здание центра социального обслуживания населения

К счастью, в результате пожара никто не пострадал
Источник:kp.ru
В Михайлове горело здание центра социального обслуживания населения.

В Михайлове горело здание центра социального обслуживания населения.

В Михайлове горело здание бывшей администрации города, в котором ныне располагается Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пульт дежурного информация поступила в 14:40. Локализовали пожар площадью шесть квадратных метров в 15:15, ликвидировали - в 15:31.

В тушении огня были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

По данным КП-Рязань, полученным от собственного источника, горел актовый зал.

По сообщению собственного источника КП-Рязань, горел актовый зал.

По сообщению собственного источника КП-Рязань, горел актовый зал.