В Михайлове горело здание центра социального обслуживания населения.

В Михайлове горело здание бывшей администрации города, в котором ныне располагается Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пульт дежурного информация поступила в 14:40. Локализовали пожар площадью шесть квадратных метров в 15:15, ликвидировали - в 15:31.

В тушении огня были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

По данным КП-Рязань, полученным от собственного источника, горел актовый зал.