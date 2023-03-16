В Михайлове горело здание центра социального обслуживания населения.
В Михайлове горело здание бывшей администрации города, в котором ныне располагается Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.
На пульт дежурного информация поступила в 14:40. Локализовали пожар площадью шесть квадратных метров в 15:15, ликвидировали - в 15:31.
В тушении огня были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
По данным КП-Рязань, полученным от собственного источника, горел актовый зал.
По сообщению собственного источника КП-Рязань, горел актовый зал.