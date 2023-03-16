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НовостиПроисшествия16 марта 2023 12:20

На избиение 15-летнего подростка в Рязанской области отреагировал Александр Быстрыкин

Председатель СК России поручил региональному управлению провести процессуальную проверку
Источник:kp.ru
15-летнего подростка предположительно избили двое взрослых мужчин.

15-летнего подростка предположительно избили двое взрослых мужчин.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения 15-летнего подростка в Рязанской области. Инцидент произошел в Пронске еще в августе 2022 года и только недавно информация о нем попала в СМИ.

«Сообщается, что ребенок до сих пор проходит реабилитацию после случившегося, а к уголовной ответственности никто не привлечен», - пишет Информационный центр СК России.

В избиении подозревают местного предпринимателя и педагога-психолога школы-интерната. Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении двух мужчин сообщала пресс-служба регионального УМВД.