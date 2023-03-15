В избиении 15-летнего юноши из Пронска подозревают двух взрослых мужчин

Полиция возбудила уголовное дело об избиении 15-летнего юноши из Пронска. Подозреваемые - двое взрослых мужчин. Фото: www.rzn.info

В Пронске был избит 15-летний юноша. По этому факту полиция возбудила уголовное дело (ч.2 ст.115 УК РФ) в отношении двух местных жителей в возрасте 50 лет и 51 года.

«В ходе осуществления дознания сотрудниками полиции проводятся все необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В областном управление поставили это уголовное дело на контроль и пообещали, что будет принято законное обоснованное решение.

По данным РЗН.инфо, полученным от родителей избитого подростка, в случившемся замешаны педагог-психолог школы-интерната и известный в Пронске бизнесмен. Инцидент произошел еще в августе 2022 года. Якобы парень сделал замечание одному из мужчин, который принялся справлять нужду на улице рядом с ним и товарищем, и это стало поводом для рукоприкладства.