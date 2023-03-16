Рязанцы опасаются, что капремонт за 420 млн рублей уничтожит ДК Птицеводов как памятник советского модернизма

Заказчик обозначает, что реставрация металлических скульптур на фасаде и установка их на прежнее место предусмотрена проектом. Однако опасения связаны не только с ней.

Некоторые рязанцы опасаются, что капитальный ремонт за 420 млн рублей уничтожит ДК Птицеводов как памятник советского модернизма. Анонимная публикация появилась в урбанистическом сообществе stvchannel.

Автор ссылается на закупочную документацию и утверждает, что вместо нынешней уникальной стеклянной люстры в фойе 1-го этажа появятся «ширпотребные золотые шары», а вместо мраморных полов в том же фойе - простой керамогранит. Не сохранится, по словам автора, и отделка колонн и перил дубовым шпоном.

Также анонима волнует судьба мозаичных панно на 2-м этаже:

«Про мозаичные панно в проекте и смете ни слова. Надеемся, о них просто забыли и не тронут», - говорится в публикации.

Отдельный акцент делается на главной уникальной детали здания - алюминиевых инсталляциях на фасаде:

«Скульптурное панно условно отрисовано на фасаде, даже в пояснительной записке отмечена его реставрация, но в смете о реставрации ни слова. (…) А если чего-то нет в смете, значит исполнитель этого делать не обязан», - опасается автор.

Тем не менее, заказчик обозначает, что реставрация металлических скульптур на фасаде и установка их на прежнее место предусмотрена проектом.

В негативном ключе упоминаются в публикации еще два момента - отделка здания вентилируемым фасадом и установка на территории скульптур из пластиковой травы.