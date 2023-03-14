Дикая рысь с рысенком вторглись в гнездо кабанов под Рязанью

Дикая рысь с рысенком наведались в Рязанскую область. Фото: «Кабаны и другие звери».

В Окском заповеднике фотоловушка запечатлела рысенка, который гулял с матерью. Снимки опубликованы в группе «Кабаны и другие звери» соцсети ВКонтакте.

Рысь с рысенком прошли по гнезду кабанов, которое находится под елкой. Повезло, что хозяева гнезда в это время отсутствовали. Помимо портрета рыси, от животных остались следы и экскременты. Судя по фото, след на снегу говорит о том, что лапа хищника очень крупная.

До этого фотоловушка засняла стаю волков из 11 особей на территории заповедника.