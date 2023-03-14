Без прав и денег. Рязанец отдал приятелю 57 тысяч рублей в надежде получить водительское удостоверение, а тот оказался мошенником

Рязанец пообещал приятелю сделать водительское удостоверение за 57 тысяч рублей и исчез. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рязани лишился нескольких десятков тысяч рублей в надежде получить водительские права. Заветную пластиковую карточку ему пообещал приятель, однако, ее так и не сделали, а услужливый изготовитель удостоверений попросту исчез, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

18-летний молодой человек пришел в полицию и рассказал, что знакомый похитил у него 57 тысяч рублей. Расспросив потерпевшего об обстоятельствах произошедшего, оперативники выяснили, что деньги тот передал приятелю добровольно. Оказалось, что парень сильно переживал по поводу предстоящего экзамена на получение водительских прав и поделился со знакомым своими опасениями. Тот, недолго думая, предложил свою помощь «в решении вопроса» и оценил свои услуги в 57 тысяч рублей. Потерпевший, не задумываясь, отдал деньги. Впоследствии злоумышленник сначала не давал внятного ответа по поводу сдачи экзамена, а после – и вовсе перестал отвечать на звонки.

Полицейские разыскали приятеля потерпевшего. Им оказался 30-летний рязанец, не обладавший полномочиями по выдаче водительских удостоверений. Он и не собирался помогать молодому человеку, а только надеялся, что после оплаты его «услуг» тот побоится обращаться в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК России. Ему грозит до двух лет лишения свободы.