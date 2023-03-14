Центр Михайлова благоустроят за 106 млн рублей в 2023 году

В Михайлове благоустроят площадь Ленина и часть улицы им. маршала Голикова. Визуализация Главархитектуры Рязанской области.

В Рязанской области в 2023 году благоустроят центральную часть города Михайлов - площадь Ленина и часть улицы им. маршала Голикова. На сайте госзакупок появился электронный аукцион с начальной ценой 106,4 млн рублей.

Большая часть средств - это федеральное финансирование, полученное благодаря победе во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Аналогичные субсидии достались Касимову, Спас-Клепикам и селу Ижевское.

Главархитектура описывала проект так: пешеходный маршрут от автостанции до моста Бантле, на котором встречаются навесы, зрелищные зоны, амфитеатр и уединенные пространства. Мощение главной площади Михайлова планируют исполнить в стилистике местного кружева.

«Обрамляют площадь с двух сторон небольшой сквер и детская площадка, а замыкает яркая нарядная пергола», - излагали концепцию архитекторы.

В смете есть установка общественного туалета, освещения, макета храма возле места, где была Черкасская церковь, и другие элементы. Ранее отмечалось, что парковку перенесут с площади на старый рынок.

Площадь будет обрамлять пергола.

Проект предусматривает восстановление памятника Ленину.