Рязанская область получит 290 млн рублей на благоустройство малых городов

290,8 млн рублей из федерального бюджета пойдут на реализацию четырех проектов благоустройства. Фото: Главархитектура Рязанской области.

Рязанская область в 2023 году получит 290,8 млн рублей на благоустройство малых городов. Это средства для реализации проектов создания комфортной городской среды, победивших на всероссийском конкурсе. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее региональная Главархитектура, подводя итоги 2022-го, рассказывала о победе в конкурсе села Ижевское и трех городов - Касимова, Михайлова и Спас-Клепиков. Тогда сообщалось, что на благоустройство ключевых общественных пространств в этих населенных пунктах выделят по 70 млн рублей.

Всего Правительство РФ направило более 7 млрд рублей в 80 муниципалитетов 48 регионов, а размеры трансфертов в итоге варьируются от 80 млн до 396 млн рублей.