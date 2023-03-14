Появилось видео страшного пожара на улице Чкалова в Рязани

Появилось видео пожара в пятиэтажном доме на улице Чкалова. На кадрах видно, как ив одной из квартир на пятом этаже полыхает огонь, а из соседних квартир валит дым.

Пожар произошел вечером 13 марта. Ликвидировали возгорание силы МЧС примерно через полчаса после сообщения о пожаре.

Пожарные не только потушили огонь, но и спасли пятерых жильцов дома, включая ребенка.

В настоящее время специалисты ГУ МЧС России по Рязанской области выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

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