Появилось видео страшного пожара на улице Чкалова в Рязани
Появилось видео пожара в пятиэтажном доме на улице Чкалова. На кадрах видно, как ив одной из квартир на пятом этаже полыхает огонь, а из соседних квартир валит дым.
Пожар произошел вечером 13 марта. Ликвидировали возгорание силы МЧС примерно через полчаса после сообщения о пожаре.
Пожарные не только потушили огонь, но и спасли пятерых жильцов дома, включая ребенка.
В настоящее время специалисты ГУ МЧС России по Рязанской области выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
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